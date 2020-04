Asp di Trapani, un corso virtuale dedicato alle partorienti con tanti consigli

Rimane sostanzialmente fermo a 94 il totale dei casi positivi al covid19 in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni.

Intanto al Sant'Antonio Abate, l'Unità Operativa Chirurgica di Ostetricia ha deciso di lanciare su Facebook un tutorial per la preparazione al parto, i video si trovano sulla pagina social ‘Ostetricia S.Antonio Trapani', ed è stata attivata una mail dedicata alle future mamme: s.antonio.ostetricia@gmail.com.

E' la dimostrazione che l'emergenza Covid-19 non frena l'attività del reparto, che con quel video - tutorial si rivolge a tutte le donne del territorio prossime al parto e ne garantisce la presa in carico. Incontri virtuali di accompagnamento al parto, consigli ostetrici, pillole di teoria per affrontare travaglio, nascita e puerperio sono alcune delle attività a distanza per gestanti e coppie, uniti nello slogan “Restate a casa, veniamo noi da voi”.

