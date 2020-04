Pescano ricci di mare nonostante i divieti per il coronavirus, sanzionati due trapanesi

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno sanzionato due soggetti trapanesi fermati con oltre 300 ricci di mare appena pescati.

Ad attrarre l’attenzione dei carabinieri della stazione di Erice e della motovedetta 811 Pignatelli di Trapani un'auto parcheggiata in una stradina della Baia Pizzolungo, località balneare trapanese.

Due uomini, F.L. di 34 e P.L. di 59 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati sorpresi mentre caricavano a bordo dell'auto l'attrezzatura da pesca subacquea appena utilizzata. All’interno del cofano posteriore, coperti da un telo, sei retini verdi stracolmi di ricci di mare.

Ai due è stata applicata la sanzione di 400 euro per aver trasgredito i divieti imposti dal decreto anti-coronavirus, poichè in giro senza giustificato motivo; ma anche quella più salata di 4000 euro per la violazione delle norme sulla pesca e la cattura di molluschi.

