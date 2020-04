Coronavirus, in calo il numero dei positivi in provincia di Trapani

Cala a 95 il numero dei positivi ( il dato è al netto di decessi e guarigioni) in provincia di Trapani e questo lo si può anche notare dal dato fornito dall'Asp città per città: Alcamo 19; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 17; Trapani 15; Valderice 13. I ricoverati sono 6, di cui uno al Covid di Trapani e cinque a Marsala: 2 in Terapia Intensivam e 3 al Covid. Salgono ancora i tamponi effettuati 2.972 (215 solo mercoledì), mentre sono 700 i test sierologici su personale sanitario (350 effettuati mercoledì).

Guariti e dimessi sono 18, trasferiti Villa Zina 6: Covid-hospital Marsala - 7 dimessi S.Antonio Abate (Tp)- 9 dimessi: 3 guariti; 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione; Isolamento domiciliare: 8 negativizzati. I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant'Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati. Rimangono 5 per fortuna i decessi.

