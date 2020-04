Castellammare, torna l'acqua in tutta la città: riparato il guasto al pozzo di Inici

È stato riparato il guasto al pozzo di Inici, che aveva causato nei giorni scorsi la riduzione, e in alcuni casi anche la sospensione, dell'erogazione idrica in parte della città di Castellammare del Golfo. Emergenza superata, quindi, la distribuzione dell'acqua tornerà regolare nelle prossime ore.

«L’erogazione dell’acqua è già in corso in diversi quartieri cittadini e nelle prossime ore sarà distribuita gradualmente e regolarmente in tutta la città poiché è stato riparato il guasto al pozzo di Inici», assicura il sindaco Nicolò Rizzo.

«I tecnici hanno lavorato ininterrottamente al fine di tornare a garantire l’erogazione idrica quanto più velocemente possibile nelle zone servite dal pozzo e, nonostante gli inevitabili disagi, in alcune aree l’erogazione è stata solo ridotta e non sospesa».

Il pozzo principale di Inici porta in città il maggior quantitativo di acqua, pari a 38 litri al secondo; il pozzo di Fraginesi-Costalarga fa arrivare 16 litri di acqua al secondo, mentre il pozzo di Scopello circa 4 litri di acqua al secondo.

«A marzo - spiega il primo cittadino - abbiamo ultimato i lavori di manutenzione nel pozzo di Fraginesi-Costalarga per aumentare la portata d’acqua e non arrivare impreparati all’estate periodo notoriamente critico per i problemi di carenza d’acqua e guasti».

Intanto, il Comune è al lavoro per predisporre il nuovo piano di distribuzione idrica e le manovre di apertura e chiusura dell’acqua, come temporaneamente concordato con l’Eas, che per questo momento di emergenza per l’epidemia da coronavirus sono effettuate dagli operai comunali.

© Riproduzione riservata