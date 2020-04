Trapani, donato un ventilatore polmonare all'ospedale Sant'Antonio

Il Gruppo sacro della Processione dei Misteri, La sollevazione della croce, dona un ventilatore polmonare all'ospedale Sant'Antonio Abate. A causa dell'annullata processione del venerdì santo, a seguito delle disposizioni a contrasto dell'epidemia da Covid-19, il 15° Gruppo, La sollevazione della croce, celebra in modo solidale, l'anniversario dei quattrocento anni di affidamento del proprio gruppo, avvenuto nel 1620 alla categoria dei “Maestri d'ascia”, al ceto dei falegnami, carpentieri navali, carradori e mobilieri.

I suoi componenti hanno deciso d'impiegare il ricavato delle offerte, già raccolte in vista della processione, per l'acquisto di un ventilatore polmonare, per sub terapia intensiva, completo di accessori, da donare al reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione o Cardiologia in funzione delle necessità dei reparti dell'Ospedale Sant'Antonio Abate.

