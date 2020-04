Tentato omicidio a Trapani, arrestato 53enne

Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate e minacce. I carabinieri hanno fermato Salvatore Giacomazzo, 53 anni, di Trapani. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel primo pomeriggio del 9 aprile scorso avrebbe aggredito un 39enne trapanese in seguito a un violento litigio.

Giacomazzo, dopo averlo colpito più volte con una spranga di ferro e averlo minacciato di morte, non avrebbe esitato ad impugnare una pistola, rivelatasi successivamente caricata a salve e regolarmente provvista di tappo rosso, esplodendo alcuni colpi verso la vittima che si era data alla fuga verso la vicina Stazione dei Carabinieri di Borgo Annunziata.

Giunto in prossimità della caserma, il 39enne, in evidente stato d’agitazione e chiedendo disperatamente aiuto, si è trovato davanti i militari che si erano precipitati in strada avendo udito i colpi di pistola. Dopo pochi istanti è giunto a bordo della propria auto, Giacomazzo, che è stato bloccato e disarmato. All’uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari.

