Quinto decesso nel Trapanese, Salemi resta la città con più contagiati

Quinto decesso nel Trapanese per coronavirus: si tratta di un uomo di 78 anni di Salemi, tra i primi a essersi ammalato. L'uomo è deceduto la notte scorsa ed era affetto da altre patologie. Proprio a Salemi è stata prorogata fino al prossimo 3 maggio la zona rossa.

Il sindaco Domenico Venuti dice che: «Si tratta di una decisione presa dalla Regione con il comitato tecnico-scientifico, che ha fatto le sue valutazioni sulla base dei dati provenienti dal territorio. In un momento difficile come questo che stiamo vivendo non possiamo far altro che affidarci a valutazioni scientifiche prese prioritariamente a salvaguardia della nostra salute».

A Paceco intanto il sindaco Giuseppe Scarcella rassicura i suoi concittadini sul terzo positivo riscontrato in città.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE