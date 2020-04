Muoiono di Covid-19 uno chef e un imprenditore alcamesi

Aumenta la quantità di emigrati alcamesi vittime del Coronavirus. L’esatta quantificazione di queste persone originarie di Alcamo e decedute lontano dalla Sicilia è da verificare, tant’è vero che i loro parenti, il più delle volte, ne danno notizia soltanto dopo alcune settimane.

Come nel caso della morte di un altro alcamese, avvenuta lo scorso 3 aprile. Si tratta di Ignazio Contorno di quasi 71 anni, sposato con una signora originaria di Riesi (Caltanissetta), tre figli. Spentosi il 3 aprile, Ignazio Contorno viveva e lavorava a Torino, dov’era uno chef molto rinomato.

Come il figlio Patrick, «il quale è chef personale per calciatori della Juventus», ci riferiscono la sorella Maria Carolina e una delle due figlie Manuela, la quale si è riservata di rilasciare un’intervista al Giornale di Sicilia nei prossimi giorni, al fine di offrire ai lettori un degno ricordo di suo padre Ignazio. Tutta la famiglia Contorno gestisce un ristorante a Torino. Ignazio Contorno era nato ad Alcamo, ma giovanissimo si trasferì con i genitori in Piemonte per cercare lavoro. Suo padre Nicolò ha pure militato, nell’immediato dopoguerra, nella prima squadra dell’Alcamo calcio.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE