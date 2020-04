Mazara, servizio di raccolta prorogato

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di Mazara proseguirà fino al 30 aprile con la Tech servizi di Floridia anche se questa ha ricevuto una interdittiva dal tribunale di Siracusa per la quale ha presentato ricorso al Tar Sicilia.

Lo ha deciso il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, con una ordinanza in considerazione che un servizio indispensabile per la salute e l'ambiente non può essere interrotto, così come stabilisce la legge. La Tech ha presentato il ricorso perché con decorrenza primo aprile, in base alla determinazione del dirigente del 2° settore del comune di Mazara del 18 marzo scorso, il servizio doveva essere aggiudicato per cinque anni al raggruppamento d'imprese Multiecoplastic srl con Ecoburgus per un importo di poco superiore a 20 milioni di euro. Quindi sarà ancora da stabilire chi gestirà per cinque anni la raccolta rifiuti di Mazara. Intanto Domenica di Pasqua e Lunedì di Pasquetta non è stata effettuata la raccolta differenziata in quanto giornate festive.

Dalla tarda serata di lunedì e fino all'alba di ieri era possibile esporre i mastelli del vetro (verde) e del multi materiale (blu). A causa dell'emergenza Covid 19 la raccolta del secco in programma nei giorni dispari è anticipata a partire dalle ore 22 del giorno prima e pertanto i mastelli vanno esposti entro le ore 21 di martedì, giovedì e domenica.

