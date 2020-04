Disabili, l'Asp rinnova l'intesa con l'Oasi Torretta

Rinnovata, dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, la convenzione con l'Associazione L'Oasi di Torretta di Campobello di Mazara, per l'erogazione, per i prossimi tre anni, di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

L'importo complessivo presunto è di quasi un milione e mezzo di euro (1.495.568,76) e, secondo lo schema approvato, la convenzione prevede 38 prestazioni in regime ambulatoriale.

La prima intesa risale al mese di dicembre del 2010 ed è stata poi periodicamente rinnovata considerando che l'Associazione è accreditata presso la Regione e che la normativa prevede che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei «soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa», possano essere erogate anche attraverso convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni aventi i requisiti indicati dalla legge, «stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale».

