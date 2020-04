Raid vandalico e furto in un locale di Mazara del Vallo

Furto di arredi esterni e atti vandalici ai danni di un locale del centro storico di Mazara del Vallo. Questo è quanto avvenuto nella notte fra venerdi 10 e sabato 11 aprile. Ad esser preso di mira è stato il risto-pub «Mascaarìa» sito in via Marina, in una terrazza-slargo adiacente alla storica chiesa di San Nicolò Regale; uno dei locali più frequentati negli ultimi anni dalla movida mazarese.

Alcuni malviventi, probabilmente approfittando del fatto che nessuno fosse in giro per la città, in particolar modo a quell'ora, e della chiusura dei locali a seguito delle disposizioni governative relative all'emergenza covid-19, hanno messo in pratica il loro piano criminale.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati infatti più di uno ad agire considerando la quantità e le dimensioni degli arredi rubati: tre grossi ombrelloni, delle panche e dei tavoli; materiale complessivamente valutabile almeno 3000 euro.

