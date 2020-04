Coronavirus, Alcamo piange due anziani morti a Milano e in Svizzera

Alcamo a lutto per due concittadini morti a causa del coronavirus. Giuseppe Vaccaro, 84 anni, è deceduto in Svizzera dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Basilea. Emigrato giovanissimo dalla Sicilia, Vaccaro dopo anni di lavoro era diventato capo modellista delle calzature prodotte dalla Bata.

Poche ore dopo, la notizia della morte di Vaccaro, ne arriva un'altra altrettanto tragica: a Milano muore Giuseppe Valenti, 74 anni, imprenditore nel settore tessile, anche lui originario di Alcamo.

I loro nomi si aggiungono tristemente a quello di Antonino Buttafuoco, medico di famiglia alcamese, deceduto nella Bergamasca.

La notizia in un articolo di Giuseppe Maniscalchi sul Giornale di Sicilia.

