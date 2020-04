Crolla il tetto di un garage, boato e danni a un'auto: paura a Casa Santa Erice

È crollato il tetto di un garage che si trova sulla via Frosinone a Casa Santa Erice di proprietà di una famiglia molto conosciuta in zona.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri mentre sul posto fortunatamente non si trovavano persone. Si tratta dell’ex sede di un Club Juventus inaugurato tanti anni fa e frequentato sporadicamente a suo tempo, ormai disabitato.

Il crollo ha danneggiato un’auto parcheggiata. Il boato ha messo in allarme la gente che abita nei paraggi, soprattutto dalla centralissima via Madonna di Fatima, popoloso quartiere.

Molti sono scesi in strada per la paura e per la curiosità ma poi sono stati invitati dalle Forze dell’Ordine a tornare nelle proprie abitazioni. Le prime rilevazioni sono state effettuate dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trapani. Sul posto anche le ambulanze del 118.

© Riproduzione riservata