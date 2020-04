Impennata di contagi a Valderice ed Alcamo: "Siamo ancora in piena battaglia"

Valderice e Alcamo sono ancora in piena battaglia per sconfiggere il coronavirus. Non si arrestano infatti i contagi nei due paesi: a Valderice si sono aggiunti 3 positivi, tutti della stessa famiglia, che era in quarantena precauzionale. I positivi salgono così a 12.

"Siamo ancora in piena battaglia, contro questo maledetto virus, oggi più che mai - ha detto il sindaco Francesco Stabile - abbiamo tutti l'obbligo di non abbassare la guardia, essere ancora più attenti nel rispettare le misure restrittive imposte, è l' unico modo per contenere l' indice del contagio ed uscirne prima possibile". Aumenta anche a Salemi il numero di positivi al covid-19. Siamo a 23.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE