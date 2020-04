Campobello, impianto chiuso: sospesa raccolta organico

La raccolta dell'organico sul territorio di Campobello di Mazara da oggi e sino a domenica prossima sarà sospesa. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Castiglione dopo che l'impianto di compostaggio “Raco” di Belpasso, in provincia di Catania, ha comunicato l'impossibilità a ricevere la frazione umida.

Dallo scorso 16 marzo l'azienda del Catanese dove viene trattato l'organico proveniente dalla raccolta differenziata nei Comuni siciliani, è rimasta chiusa. E lo sarà ancora per un'altra settimana. Ecco perché il Comune di Campobello ha disposto lo stop della raccolta.

In verità, da quasi un mese, nonostante l'impianto per il conferimento è rimasto chiuso, l'Amministrazione comunale guidata da Castiglione ha disposto il momento ammasso in sicurezza della frazione umida raccolta presso un'area di stoccaggio dell'ex discarica consortile di contrada Campana. La raccolta dell'organico è proseguita regolarmente e i mezzi hanno conferito dentro alcuni cassoni, ma ora non c'è più spazio. E così il sindaco ha disposto agli Uffici la sospensione dell'organico per una settimana.

