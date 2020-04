Mazara del Vallo, gli operatori ecologici donano 4 mila euro ai bisognosi

Bel gesto, quello degli operatori ecologici di Mazara del Vallo che hanno raccolto 4 mila euro, per un totale di 85 buoni spesa da donare ai più bisognosi.

I buoni sono stati consegnati al Vescovo, monsignor Domenico Mogavero. Alla somma raccolta dagli operatori ecologici si sono aggiunti 1.500 euro donati dalle tre aziende (Ecoin-Icoss-Teck) che gestiscono la raccolta rifiuti in città, oltre alcuni buoni donati dalla famiglia Ferro, proprietaria del punto vendita “Decò” in città. L’idea è nata tra gli stessi operatori ecologici, che poi si sono confrontati col sindacalista Giorgio Macaddino.

"Eccellenza, affidiamo a lei questi buoni spesa affinché possano essere utili per le famiglie di Mazara del Vallo che hanno bisogno», ha detto Matteo Polessi, uno dei 4 operatori ecologici. "Siamo persone umili, abbiamo stipendi modesti – ha detto Vincenzo Ferrara, un altro operatore ecologico – ognuno di noi ha deciso di fare la sua piccola parte". Il vescovo ha ringraziato gli operatori ecologici: "Questi lavoratori si sono tolto un pezzo di pane dalla bocca per condividerlo con quelli che oggi questo pane non ce l’hanno – ha detto il Vescovo – utilizzeremo questi buoni per persone delle quali non conosceremo né il volto e né il nome".

"In questa giornata si condensa un grande spirito di solidarietà – ha detto Giorgio Macaddino della Uil trasporti – una grande prospettiva di futuro fondata sul lavoro. Oggi, tra gli operatori ecologici, c’è gente che ha una famiglia, che ha figli e riconosce il valore di lavorare e guadagnare. Il loro gesto è stato quello di aiutare gli altri, affinché dietro non rimanga nessuno"l

