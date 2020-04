Coronavirus, muore anziano di Castelvetrano: “Pensate a salvare i giovani, non me”

È morto stroncato dal coronavirus all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, in Lombardia, Rosario Di Bella, 87 anni, commercialista originario di Castelvetrano. L'anziano era ricoverato in terapia intensiva. Grave anche la moglie del professionista.

Come riporta Elio Indelicato in un articolo sul Giornale di Sicilia, probabilmente Di Bella è stato contagiato durante una passeggiata con il suo fedele barboncino Lilly. Prima di morire aveva parlato con l'infermiera alla quale aveva detto: «Non spendete il vostro tempo per me che sono anziano, pensate ai giovani, io ormai vado per gli 87 anni,quello che dovevo fare nella vita l'ho fatto. Se questo coronavirus mi ha aggredito a questa età ,è perché era giunta la mia ora».

