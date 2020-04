Trapani, la raccolta differenziata sfiora quota 65%

In un anno dal suo avvio, la raccolta differenziata a Trapani ha fatto un balzo importante, sfiorando quota 65%. Una crescita notevole se si considera che nel 2018 si era partiti dal 15,7%.

Una introduzione che ha rivoluzionato le usanze cittadine e che fino ad ora ha raggiunto ottimi risultati. «Dopo un anno, possiamo ritenerci soddisfatti per i risultati raggiunti» afferma l'assessore all'Ecologia del Comune di Trapani Ninni Romano.

«Più del 95% della popolazione rispetta quelle che sono le regole per il giusto conferimento dei rifiuti differenziati. Purtroppo, riscontriamo ancora qualche abbandono stradale con delle persone che, probabilmente, non è neanche censito per la TARI e quindi non hanno i mastelli. Il fenomeno è molto frequente anche nelle viuzze del centro storico della città».

La notizia completa nell'articolo di Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE