Mazara del Vallo, frana sul Lungomare Fata Morgana

Nonostante la stagione balneare sia ormai alle porte si registrano alcune grosse problematiche relative alla zona balneare del quartiere di Tonnarella a Mazara del Vallo. Due grosse voragini risultano aperte lungo l'ultimo tratto del lungomare Fatamorgana, in quello compreso fra la via degli sportivi ed il civico 38, un tratto, di circa duecento metri, antistante l'incrocio con la via della Resistenza.

Le parti di carreggiata, letteralmente franate a causa delle mareggiate, nonostante fossero stati rinforzati i muretti in cemento armato che separano la strada dall'arenile, risultano cinturate da alcuni “barriere jersey” in plastica e da alcuni blocchetti in cemento al fine di evitare che mezzi o persone potessero finire all'interno delle voragini che si sono create.

Come già avvenuto per i precedenti crolli, verificatesi negli ultimi otto anni lungo il tratto finale del lungomare Fatamorgana che conduce all'Oasi di Capo Feto, a distanza di un anno dal nuovo crollo persistono i disagi per i residenti in quel tratto di Tonnarella, dove vi sono molte villette abitate anche nella stagione invernale, per potere raggiungere le loro abitazioni.

