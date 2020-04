Castellammare, potenziati i controlli a Pasqua e Pasquetta

Terzo intervento di sanificazione anti-Covid oggi pomeriggio a Castellammare del Golfo. Le operazioni inizieranno alle 0re 18 e proseguiranno fino all'alba di domani. Potenziati i controlli a Pasqua e Pasquetta.

Il sindaco Nicolò Rizzo invita la cittadinanza: «a prendere le dovute precauzioni facendo attenzione agli animali domestici e non lasciando all’esterno panni stesi e alimenti».

Rizzo annuncia un potenziamento dei controlli per le giornate di Pasqua e Pasquetta. In particolare, durante le festività sono vietati gli spostamenti nelle seconde case e residenze di villeggiatura, così come le gite fuori porta.

«Chiedo ancora con forza ai cittadini di rimanere sempre a casa - fa appello il sindaco -, uscire solo per l'acquisto di alimentari e farmaci e osservare le misure anti contagio da coronavirus con particolare attenzione alle imminenti giornate festive di Pasqua e pasquetta quando saranno potenziati i controlli e, in base all’ordinanza n 15 del presidente della Regione siciliana dell’otto aprile, permane il divieto di spostamenti -conclude il sindaco Nicolò Rizzo-: gite fuori porta, nelle seconde case e verso luoghi di villeggiatura».

