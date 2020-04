Aumentano i guariti in provincia di Trapani, lieve incremento dei positivi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati dell'Asp sul coronavirus, nel Trapanese c'è una prima buona notizia: aumentano i guariti. Ne risultano 4: 2 dimessi da Covid-hospital Marsala; 1 dimesso da S.Antonio Abate (Tp); 1 in isolamento domiciliare risultato guarito.

Si registra invece un lieve aumento dei contagi: 97 per l'Asp, 101 per la Regione. Ma la differenza tra i due dati è dovuta dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

In provincia aumentano i casi a Salemi che diventano 23 e ad Alcamo 18; segue Trapani 12; Marsala 9; Castelvetrano 8 e Valderice 8; Erice 5; Campobello di Mazara 5; Mazara del Vallo 4; Castellammare 3; Paceco 2. I ricoverati scendono a 21. I morti si fermano a 4.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

