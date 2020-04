Al Covid-hospital di Marsala apre l'area di Emergenza

«È stato completato ed è attivo il punto di Emergenza dell'Ospedale “Paolo Borsellino” e presto arriveranno altre apparecchiature che renderanno il punto ancora più efficiente». È quanto ha assicurato il direttore generale dell'Asp di Trapani, Fabio Damiani, da alcune settimane alle prese con l'istituzione del “Covid-Hospital” e la soppressione del tradizionale Pronto Soccorso.

Lo stesso direttore generale sottolinea che non si tratta di un Pronto Soccorso dal momento che questo deve avere alle spalle non solo un ospedale ma anche la radiologia e un laboratorio di analisi che in questo momento si occupano del Covid-19. Il fatto più importante viene sottolineato dall'Asp è che il Punto di Emergenza servirà a stabilizzare il paziente.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE