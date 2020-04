Sequestrate oltre 500 mascherine a Trapani

Sequestro di 500 mascherine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Sono state rinvenute all'interno dell'emporio commerciale, 537 mascherine esposte in vendita, di cui 116 del tipo FFP2 prive di marcatura CE. Le confezioni tipo FFP2, conn una mascherina, recanti informazioni ed istruzioni in lingua cinese, erano rivendute a 6 euro cadauna, le restanti mascherine (assimilabili a quelle cd “chirurgiche”) erano vendute in confezioni da 20 mascherine, a 25 euro.

Il titolare è stato denunciato per il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto e punito dall'art. 515 del codice penale.

