Quarto morto in provincia di Trapani, salgono ancora i positivi al Covid

È un cittadino di Mazara la quarta vittima per Covid-19. Sale dunque a 4 il numero delle vittime nel Trapanese. L'uomo era stato ricoverato due settimane all'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala e avrebbe contratto il virus in crociera.

Le condizioni si sono aggravate lunedì sera. Intanto sale il numero dei trapanesi positivi, secondo il dato diffuso dalla Regione Siciliana sono 105. Il dato fornito dall'Asp è invece di 94, positivi così distribuiti: Alcamo 17 ; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 10; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 11; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3. I ricoverati sono 23 dieci al Covid di Trapani, tredici a Marsala; 3 in Terapia Intensiva; 2 in Terapia Sub Intensiva ed infine 8 nel reparto Covid. Salgono a due i guariti, quattro i decessi. Sale anche il numero totale dei tamponi effettuati 1869.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

