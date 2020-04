Coronavirus, inneggia alla rivolta e al saccheggio: denunciato un commerciante a Marsala

Incitava a saccheggiare i supermercati e alla guerra civile contro politici, banche e forze dell'ordine. Un commerciante di Marsala è stato così denunciato per istigazione a delinquere aggravata.

L'uomo, la cui attività non è chiusa per l'emergenza Coronavirus, voleva coinvolgere altri amici e conoscenti e, per questo motivo, aveva inviato i suoi messaggi sui social ma è stato facilmente scoperto.

Il commerciante è stato denunciato dagli uomini del Commissariato di polizia di Marsala alla Procura della Repubblica lilibetana.

