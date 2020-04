Marsala, ruba carrelli da un negozio: arrestato un 22enne

Un 22enne marsalese, M.A.E., è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marsala per furto aggravato in un supermercato di via Salemi.

Venerdì scorso, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha sorpreso un uomo che spingeva 16 carrelli della spesa, rubati dall'alloggiamento nel piazzale antistante un esercizio commerciale.

Alla vista dei militari, il giovane, che era in compagnia di un minorenne, è fuggito ma è stato subito raggiunto e bloccato dai carabinieri. I due ragazzi sono stati entrambi condotti presso gli uffici della Caserma “Silvio Mirarchi” e M.A.E. è stato arrestato mente per G.N., diciassettenne marsalese, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Successivamente, M.A.E. - su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Marsala - è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata nei suoi confronti. La refurtiva, invece, è stata immediatamente restituita al titolare del supermercato.

© Riproduzione riservata