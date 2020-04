Bollette dell'acqua annullate a Erice: "Fatture spropositate"

Annullate dal Giudice di Pace di Trapani due fatture per oltre 5 mila euro che erano state emesse dall'Eas (Ente acquedotti siciliani) a carico di un condominio di Erice e di uno di Valderice. Il giudice Vincenzo Vitale ha accolto in pieno le argomentazioni difensive presentate, per conto dei due condomini, dall' avvocato Vincenzo Maltese, esponente delle Associazioni di Consumatori e Utenti “CODICI” ( Centro per i Diritti del Cittadino) e "Osservatorio per la Legalità e per i diritti violati".

Ai due condomini erano state recapitate altrettante fatture ritenute “spropositate”. Una risaliva ai consumi degli anni 2010-2011 quantificati nell'importo di 2.600 euro, l'altra a quelli del 2013 per un ammontare pari a 2.900 euro.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE