Aumentano i positivi: 22 contagiati a Salemi, altri due a Castelvetrano

Dato sempre in salita quello dei positivi al coronavirus in provincia di Trapani. La direzione provinciale dell'Asp conferma 94 positivi, la Regione Siciliana ne mette 100. Ancora una volta la differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province. La distribuzione dei positivi in provincia segna sempre al primo posto Salemi con 22 positivi, seguito da Alcamo con 16, Trapani 12, Marsala 10, Valderice 8, Castelvetrano 7, Campobello 5, Erice 5, Mazara 4, Castelammare 3, Paceco 2.

Sono 24 i ricoverati: dieci a Trapani reparto Covid; 14 a Marsala: 4 in Terapia Intensiva; 2 in Terapia Sub Intensiva e 8 al Covid. Rimane confermato un solo guarito e i tre decessi. Sono aumentati i tamponi effettuati 1763.

