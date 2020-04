Supporto psicologico, nuovo servizio a Mazara: donazione degli studenti

Il Comune di Mazara ha messo a disposizione anche un servizio di Ascolto telefonico, in occasione del Coronavirus. Un team di psicologi e assistenti sociali fornisce aiuto per affrontare nel migliore dei modi questi giorni di isolamento a casa, offrendo consigli e supporto morale e psicologico a chi più di altri risente dell'emergenza sanitaria in corso.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14; il lunedì e il mercoledì anche dalle 14,30 alle 17,30. Questi i numeri del Centro d'ascolto: psicologa 0923 671 431, assistenti sociali 0923 671 672 - 0923 671 639 - 0923 671 674. Infine giovedì scorso è stata lanciata l'iniziativa di una raccolta fondi per l'acquisto di beni di prima necessità a favore di cittadini bisognosi che ha coinvolto anche i consiglieri comunali. Il fondo prevede donazioni da parte dei componenti della Giunta e del Consiglio ma anche di cittadini che vogliono contribuire.

Sono state avviate alcune iniziative relative al Corona virus con servizi a domicilio e con la raccolta fondi. Le iniziative riguardano soprattutto tre servizi: Banco Alimentare, Spesa a domicilio e Farmaci a domicilio.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

