Asp di Trapani, isolamento dei contagiati: siglato accordo con Villa Zina

La struttura alberghiera "Villa Ziina Park Hotel" di Trapani verrà utilizzata per l'isolamento di pazienti affetti da coronavirus. Lo prevede la convenzione stipulata tra l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e la società «D&G Tourism», dalla durata di sessanta giorni, eventualmente prorogabili in base alle necessità derivanti dall'andamento epidemiologico, e prevede che vengano messe a disposizione dell'Asp quaranta camere e che verrà corrisposta una tariffa giornaliera di 30 euro per camera impegnata. L'importo presuntivo della spesa è stato stimato, comunque, in 72.000 euro.

