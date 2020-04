Coronavirus, tampone all'ex deputato Ars Ruggirello: in carcere per mafia 

Sottoposto al tampone per il coronavirus l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, in carcere per mafia. L'ex politico trapane, nei giorni scorsi, aveva manifestato sintomi del Covid-19 e i suoi legali ne avevano chiesto la scarcerazione.

La richiesta però è stata rigettata dal Tribunale di Trapani che ha confermato la misura cautelare in carcere. Ruggirello è detenuto dal marzo dello scorso anno, quando venne arrestato con l’accusa di associazione mafiosa dai carabinieri nell’ambito del blitz «Scrigno» della Dda di Palermo sul mandamento mafioso di Trapani. Adesso si trova recluso nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.

«Ringrazio pubblicamente il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, e l’associazione Antigone, in particolare per la sezione della Campania per l’attenzione e la professionalità mostrata e profusa per tutelare la salute non solo di mio padre ma di tutta la popolazione detenuta», ha scritto la figlia sui social.

Recentemente l’ex deputato all’Assemblea Regionale Siciliana è stato rinviato a giudizio assieme ad altre otto persone e l’inizio del processo è previsto per mercoledì 8 aprile davanti ai giudici del Tribunale di Trapani, ma l’udienza slitterà a causa delle restrizioni introdotte per impedire il contagio del coronavirus.

