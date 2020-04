Coronavirus, mascherine non a norma: sequestro e multa da 28mila euro ad Alcamo

Circa 100 mascherine protettive non a norma sono state sequestrate dai carabinieri dei Nas di Palermo con il supporto del personale della Compagnia di Alcamo. L'operazione si è svolta nell'ambito dei controlli igienico-sanitari per il rispetto delle misure anti-coronavirus in una ditta alcamese che fornisce servizi alle imprese.

Dai controlli effettuati dai militari, i dispositivi di protezione individuale non sono risultati conformi alle vigenti norme in quanto privi delle indicazioni obbligatorie ed accompagnati da un certificato di conformità. Inoltre, il legale rappresentante dell’azienda non ha attivato le procedure di deroga previste dalle norme emergenziali attualmente in vigore, che prevedono l’invio di una autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità per dichiarare il rispetto dei requisiti dei manufatti con il successivo invio della documentazione per la validazione.

Per questi motivi il legale responsabile della ditta è stato segnalato alla Camera di Commercio e dovrà corrispondere al pagamento di una sanzione amministrativa di 28mila euro, oltre a provvedere al ritiro dal mercato di 14.900 mascherine già commercializzate, facenti parte della stessa fornitura di quelle sottoposte a sequestro.

