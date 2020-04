Emergenza coronavirus, ridotte le corse alle Egadi: garantito il pronto intervento

Garantito il pronto intervento nelle Isole Egadi. A precisarlo, con una nota, l'Arma dei carabinieri, soprattutto in un periodo che vede ridotte le corse giornaliere degli aliscafi a causa dell'emergenza coronavirus. Sono soltanto quattro quelle in partenza da Trapani, due sole delle quali raggiungono la più lontana delle isole minori: Marettimo.

"L’Arma dei Carabinieri - si legge nella nota -, con personale territoriale e della Motovedetta di Favignana, supportato dall’equipaggio della Motovedetta di Trapani, sta garantendo la presenza costante sulle tre isole riuscendo ad essere operativi in situazioni di pronto intervento in tempi ristrettissimi grazie al battello pneumatico dislocato sull’isola di Favignana, facendo sentire la propria vicinanza alla popolazione anche in questo grave momento di crisi".

