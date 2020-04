Coronavirus, quarto caso a Castellammare: è un anziano proveniente dagli Usa

Sale a quattro il numero di casi positivi al coronavirus a Castellammare del Golfo. Lo rende noto il sindaco Nicolò Rizzo. Si tratta di un anziano proveniente dagli Stati Uniti che era stato posto subito in quarantena obbligatoria e in osservazione.

L'uomo è rimasto in isolamento fiduciario per circa dieci giorni e ha osservato tutte le misure per evitare il contagio senza avere, come riferito, contatti con nessun'altro se non con il personale preposto. Oggi l'esito positivo del tampone e il ricovero al Covid Hospital di Partinico.

«Auguro una pronta guarigione ai nostri concittadini - ha detto il primo cittadino -, auspicando che le loro condizioni di salute possano migliorare al più presto. Nei giorni scorsi è risultata positiva al covid 19 anche un’operatrice sanitaria e prima ancora una coppia di castellammaresi spesso non indicati nelle comunicazioni ufficiali degli Enti sanitari in quanto residenti in territorio di Alcamo. Unitamente alle autorità sanitarie monitoriamo la situazioni e comunicheremo tempestivamente eventuali nuove di rilievo. Invito ancora la cittadinanza a rimanere a casa, uscire solo in caso di necessità e rispettare le misure di contenimento. Proprio al fine di potenziare i controlli, in queste ore abbiamo incrementato le ore di lavoro della polizia municipale in modo che – conclude il sindaco Nicolò Rizzo- possa essere ancora più presente sul territorio proprio in questo momento in cui non è possibile abbassare la guardia».

