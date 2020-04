Coronavirus, due casi in più nel Trapanese: Salemi blindata con l'esercito

In provincia di Trapani si registrano due casi in più. Il totale dei positivi passa a 72 così distribuiti Alcamo 13 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 9; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1. Rimane costante il numero dei ricoverati 26; 13 a Trapani di cui tre in Terapia Intensiva e 10 nel reparto Covid. Tredici a Marsala due in Terapia Intensiva, 3 in Terapia Sub Intensiva e otto nel reparto Covid. Rimane confermato solo un decesso in provincia.

Com'era prevedibile sono aumentati invece i tamponi effettuati, in totale sono 1360. Il numero più alto di contagiati si trova sempre a Salemi, dichiarata “zona rossa” dove da oggi a presidiare arriverà anche l'esercito, che sarà presente anche a Trapani in punti strategici della città.

