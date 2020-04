Alcamo, prorogato il servizio di raccolta rifiuti

Il permanere della mancata differenziazione in città della frazione umida dall'indifferenziato continua a costare un occhio della testa al Comune di Alcamo. Altri 250 mila euro saranno sborsati per soli due mesi, aprile e maggio prossimi: è quanto si evince dalla necessaria integrazione dell'impegno di spesa assunta dalla Direzione 2 Ambiente del municipio in conseguenza della proroga del servizio di raccolta porta a porta affidato all'Energetikambiente sino al prossimo 31 maggio.

Contratto che era in scadenza ieri e che è stato necessario prorogare per l'impossibilità a trasferire il servizio alla nuova ditta a cui era stato affidato l'appalto per la gara ponte della raccolta rifiuti.

