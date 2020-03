Coronavirus, a Trapani controlli serrati e sosta gratuita fino al 18 aprile

Continuano i controlli della polizia municipale di Trapani per fare rispettare i provvedimenti del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Durante il fine settimana i vigili urbani del capoluogo hanno fermato in tutto 64 persone. I controlli sono proseguiti anche a casa delle persone che devono stare in quarantena.

Intanto - come riporta un articolo di Mario Torrente sul Giornale di Sicilia -, il Comune ha disposto ieri la proroga, fino al 18 aprile, della sosta gratuita nelle strisce blu. Nell'ambito del provvedimento del sindaco Tranchida è stata prevista anche la possibilità di far sostare i non residenti per trenta minuti negli stalli gialli, esponendo il disco orario, in modo da poter assistere i propri famigliari in caso di bisogno.

