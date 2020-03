A Mazara farmaci e spesa a domicilio

Sono state avviate alcune iniziative relative con servizi a domicilio e con la raccolta fondi. Le iniziative, coordinate dall'Ufficio di Gabinetto del sindaco, riguardano soprattutto tre servizi: Banco Alimentare, Spesa a domicilio e Farmaci a domicilio.

Banco Alimentare è un servizio coordinato dal Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Coppolino, nella qualità di responsabile della Protezione Civile comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione civile del territorio.

Ogni giorno vengono raccolte derrate alimentari. Queste, attraverso le associazioni di volontariato che collaborano all'iniziativa vengono donate e distribuite direttamente nelle case delle persone in difficoltà e bisognose di un aiuto alimentare, in via prioritaria alle persone che usufruivano della mensa sociale ora chiusa per l'emergenza Coronavirus. Coloro che intendano sostenere tale iniziativa possono contattare il numero 0923671788.

