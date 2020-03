Mazara, sospeso il servizio della "Chiatta"

È attraccata ad una banchina del porto canale da qualche settimana e l'assenza dal servizio si fa sentire. Ecco la Chiatta di Mazara che può raccontare storie antiche e recenti di migliaia di persone trasportate da una riva all'altra. Si è dovuta fermare perché è scaduto il contratto tra la società aggiudicataria del servizio, la Ecolmare, ed il Comune di Mazara del Vallo.

La Chiatta però è viva e vuole ritornare ad essere utile a cittadini e turisti. Ha ripreso il mare nel 2013 dopo oltre 30 anni di abbandono ed è stata realizzata in chiave moderna dal Comune e dalla Provincia per l'impegno dall'ex sindaco Nicolò Cristaldi perché questo mezzo navale, che unisce le due sponde del fiume, era rimasto nel cuore e nella mente dei mazaresi, soprattutto i meno giovani.

Alla cerimonia d'inaugurazione, aperta dall'inno nazionale, era presente un migliaio di persone, la maggior parte pescatori che hanno ricordato i momenti trascorsi sulla zattera. È stata un a festa. Della vecchia Chiatta in legno non era rimasto nulla ma tante immagini in bianco e nero.

