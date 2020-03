Marsala, accordo tra Comune e Fondazione San Vito

Firmato dal sindaco Alberto di Girolamo per il Comune di Marsala, da Vito Puccio per la Fondazione San Vito onlus e don Francesco Fiorino per l'Opera Pia di Religione Monsignor Gioacchino Di Leo un accordo di collaborazione per aiutare soggetti con disagio socio-economico e familiare.

«Molti cittadini e famiglie marsalesi stanno avendo in questo periodo seri problemi per rifornirsi di alimenti e altro perché in stato di difficoltà - precisano il sindaco Alberto Di Girolamo e l'assessore alle Politiche Sociali, Clara Ruggieri -. Da qui la stipula dell'accordo di collaborazione con la Fondazione San Vito onlus e con l'Opera di religiosa Monsignor Gioacchino Di Leo, Enti del Terzo Settore, che ringraziamo anticipatamente, assieme ai tanti volontari, per quel che faranno».

L'accordo stipulato si propone in particolare di attivare sul territorio di Marsala un'azione sinergica e coordinata fra il Comune e gli Enti del Terzo Settore coinvolti, con lo scopo prioritario di fornire risposte concrete ed efficaci ai bisogni connessi e alle numerose richieste di aiuto che provengono da parte di singoli cittadini e famiglie per motivi connessi sia alla sussistenza di grave precarietà economica, che correlati a specifiche condizioni di vita (come disabili, anziani, soggetti con problemi di salute).

