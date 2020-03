Lieve aumento dei contagi nel Trapanese: a Piacenza morto un partannese

Sono passati da 53 a 55 i positivi al coronavirus in provincia di Trapani, con 1002 tamponi effettuati. Ecco la distribuzione per città dei casi positivi al covid/19: Alcamo 12; Castelvetrano 2; Erice 1; Valderice 1; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 9; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1. Il dato più alto rimane Salemi, seguito da Alcamo.

I ricoverati al momento sono 24, dodici al Sant'Antonio Abate di Trapani, dodici al Paolo Borsellino di Marsala, che da oggi si trasforma in Covid-Hospital.

Intanto si registra la quarta vittima trapanese morta per il covid/19 al nord. È un muratore di 63 anni di Partanna V.I. 63 anni da poco in pensione da tempo trasferito a Piacenza, con la famiglia. Le altre tre sono due medici uno di Alcamo l'altro di Castelvetrano, deceduti nel Bergamasco dove abitavano da tempo, ed una signora di Pantelleria, che si trovava ricoverata a Piacenza per altre patologie ma che è morta dopo il contagio.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE