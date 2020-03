Pantelleria, donna stroncata dal Covid-19 a Piacenza

Rientrerà nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza la salma di Rosetta Casano, prima pantesca morta di coronavirus a Piacenza. Sia la salma che la bara sono state sanificate e sottoposte ad un trattamento particolare come tutte le numerose casse che purtroppo in questi giorni escono dagli ospedali.

La salma è stata trasportata a Trapani, qui presa in consegna dalla locale agenzia di pompe funebri. Non appena arriverà nell’isola ci sarà una benedizione e il trasporto repentino al cimitero. Tutto in gran sicurezza. Un destino tragico quello di Rosetta Casano morta dopo aver quasi vinto la sua battaglia contro un tumore che l’aveva colpita alla fine dello scorso anno.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

