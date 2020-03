Marsala, rientrati i tre artisti sbarcati dalla Costa Pacifica

È finalmente rientrato a Marsala il trio di artisti della provincia dopo lo sbarco dalla nave da crociera “Costa Pacifica”, sulla quale hanno lavorato per sei mesi.

La polizia ferroviaria al trio “Cosatinta” ha permesso di partire da Roma con una autocertificazione, ma in Calabria il gruppo è stato bloccato per la nota “chiusura della Sicilia”. La voce della formazione musicale, Gianna Simonte, originaria di Valderice, il marito Giuseppe Morana e Giuseppe Maggio, sono stati per ore al freddo, ammassati in uno spazio angusto, in mezzo ad altra gente, rischiando parecchio, in una saletta della stazione di Villa San Giovanni.

Finalmente ieri la situazione si è sbloccata e il trio musicale, che va in giro per il mondo, si trova adesso a casa in quarantena ma nel comfort delle proprie mura domestiche.

