Coronavirus, nel Trapanese sale a 44 il numero dei positivi

Continua ad aumentare il numero di contagi da coronavirus nel Trapanese. In totale sono 44 i positivi: 2 a Castelvetrano, 1 ad Erice, 6 a Marsala, 4 a Mazara, 2 a Paceco, 6 a Trapani, 15 a Salemi, 7 ad Alcamo, 1 a Valderice. Sono 16 invece i ricoveri di cui a Trapani 5 in Terapia Intensiva e 5 nel repato Covid Trapani. Sei sono al Paolo Borsellino a Marsala di cui 1 in Terapia Intensiva e 5 nel reparto covid.

Buone notizie invece per il "paziente 1" di Trapani, proveniente da Marsala e che non è più in ventilazione meccanica. A confermarloAntonio Cacciapuoti, Direttore Unità Operativa Complessa Anestesia, Rianimazione, Terapia Iperbarica e Terapia del Dolore.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

