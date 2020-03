In auto e a bere alcol per strada nonostante i divieti, 4 denunciati a Pantelleria

Quattro persone denunciate a Pantelleria per aver violato i divieti imposti dal decreto anti-coronavirus. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nell'ambito delle norme previste dal nuovo decreto della presidenza del Consiglio per l'emergenza Covid-19. I quattro denunciati sono stati trovati fuori casa, per strada, senza alcuna motivazione valida e dovranno rispondere all'accusa di violazione prevista dall’art 650 del codice penale.

In particolare, i militari di Pantelleria hanno fermato e denunciato D.M.G. e G.T., rispettivamente di 26 e 51 anni, sorpresi a bere alcol in pieno centro, nonostante quindi i divieti imposti in questo periodo d'emergenza sanitaria.

Con la stessa accusa, sono stati denunciati anche F.M. e L.P.A., rispettivamente di 23 e 27 anni i quali sono stati trovati in giro in auto senza valide motivazioni.

