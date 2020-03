Coronavirus, in arrivo nuove attrezzature nelle terapie intensive di Trapani

L'importo complessivo è stato di poco più di un milione e mezzo di euro (1.516.427,70) lievitato a un milione e ottocentomila circa (1.850.641,102) per IVA al 22% e spese varie. Si tratta di tutta quella serie di attrezzature necessarie ai reparti di Terapia Intensiva e sub Intensiva dei Presìdi ospedalieri di Trapani, Castelvetrano e Marsala che è stata acquistata, con una procedura d'urgenza, dall'Azienda sanitaria provinciale. Nel dettaglio, consta di: 14 letti in configurazione area intensiva; 14 materassi; 31 ventilatori polmonari (di cui 17 provvisti di carrello per utilizzo portatili); 15 monitor modulari multiparametrici; 17 carrelli per ventilatori polmonari; 10 maschere “total face” mono uso in kit da 10 pezzi; 1 centrale di monitoraggio (per 6 monitor multiparametrici); 2 unità radiografica mobile con detettore digitale; 2 ecografi digital color doppler; 6 stativi pensili tandem per terapia intensiva.

La fornitura è stata assegnata alla ditta Althea Italia, la sola che ha manifestato adesione all'offerta presentata dall'Azienda sanitaria trapanese. Si tratta, ovviamente, di attrezzature, e di procedure per il loro acquisto, adottate per fronteggiare l'emergenza Virus Sars - Covid 2019-2020, cosiddetta da Coronavirus, in linea con le indicazioni fornite dal Governo alla Protezione civile relativamente ai dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi e dispositivi opzionali destinati all'emergenza sanitaria.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE