Appena laureata in Medicina, giovane trapanese subito in corsia contro il coronavirus

Quando fare il medico non è solo la scelta di una professione ma una vera e propria "missione". È il caso di Anna Maria Piparo, trapanese di 27 anni, che, appena laureata in Medicina e Chirurgia, ha dato subito disponibilità per andare in corsia tra i pazienti dell'Ospedale Universitario di Roma Due-Tor Vergata dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti.

In un momento delicato in cui i tempi della vita quotidiana sono dettati dall'emergenza Coronavirus, la giovane neo dottoressa trapanese è pronta ad iniziare la sua attività lavorativa a supporto dei colleghi più esperti.

«Non avrei mai immaginato che una Pandemia potesse colpirci né che il desiderio di protezione per i miei cari mi lasciasse lontano dalla mia terra. Io sono pronta, da tirocinante, ad affiancare i colleghi più esperti per apprendere e per alleviare le sofferenze dei pazienti. Soprattutto in un momento così delicato bisogna essere più che mai al servizio della gente».

La notizia completa nell'articolo di Salvatore Morselli nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

