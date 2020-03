Paceco, perseguita l'ex moglie nonostante i divieti per l'emergenza Coronavirus: arrestato

Un trapanese di 45 anni è stato arrestato lo scorso giovedì dai carabinieri di Paceco. L'uomo, dopo essersi separato dalla moglie, l'aveva cominciata a perseguitare.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato quando il 45enne, di notte, aveva raggiunto l’abitazione dell’ex coniuge e al rifiuto della stessa di farlo entrare in casa, aveva iniziato ad inveire furiosamente contro di lei minacciandola di morte e danneggiando la porta di ingresso.

La donna ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri e così, dopo le indagini, l’uomo è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, condotto agli arresti domiciliari.

Oggi l’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto disponendo, contestualmente, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo è stato anche deferito per il reato di cui all’art. 650 c.p., per non aver osservato la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione se non per comprovate necessità al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19.

