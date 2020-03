Muore a Bergamo un medico di Castelvetrano: positivo al coronavirus

È morto a Bergamo un altro medico siciliano. Si tratta di Vincenzo Leone, 65 anni, sposato con due figli. Era ricoverato da una settimana a causa di una polmonite interstiziale.

L'uomo aveva lasciato la sua Castelvetrano per studiare a Siena e per poi trasferirsi in provincia di Bergamo dove era medico di base. Negli anni Ottanta in Sicilia era noto per i rally cui partecipava da pilota. E a Castelvetrano tanti ricordano le sue numerose trasmissioni radio in un'emittente locale. Ieri in città molte famiglie si sono strette nel dolore attorno alla madre, la storica farmacista del paese Teresa Papa, e ai fratelli. «Da bravo medico - lo ricorda il figlio Carlo in un'intervista a Bergamo News - era sempre pronto ad aiutare gli altri. Anche nelle situazioni più difficili non perdeva mai il sorriso e la forza di affrontare i momenti più drammatici».

L'articolo di Maurizio D'Incanto e Elio Indelicato

