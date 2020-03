Marsala, chiusi al pubblico due piani dell'ospedale

Due piani dell'ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala sono stati ieri chiusi al pubblico. Sono il piano terra e il quarto piano la cui chiusura è stata seguita dalla collocazione di uno specifico “Avviso” all'ingresso, vicino gli ascensori. I due piani sono operativi, anche se chiusi all'accesso del pubblico e ad altri dottori, in quanto sono destinati al Coronavirus.

Per altro, il provvedimento, è legato al fatto che nel secondo piano sono ricoverati due pazienti. Sono giorni di forte tensione per la lotta al coronavirus con alcuni medici di Marsala che manifestano per la mancanza di dispositivi di protezione adeguati e di percorsi sicuri.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE